Как опубликовать списком ссылки на скачивание в сервисе Яндекс.Диск

Функционал

Сервис предназначен для публикации списком своих файлов расположенных на Яндекс Диске, а также получения списка ссылок на опубликованные файлы и списка всех файлов.

Стандартный интерфейс Яндекс Диска не позволяет выделить несколько файлов и опубликовать их списком. Это возможно только из приложения, которое есть на Google Play, либо у нас на сайте.

Интерфейс Яндекса и приложение "Яндекс.Диск" на Play Market не позволяют получить плоский список всех файлов, а так же список ссылок на опубликованные файлы из всех папок, у нас на сайте этот функционал есть.

Имейте ввиду: если Вы опубликовали файлы, потом сняли публикацию, а потом еще раз опубликовали файлы, ссылки которые Вы получили в последний раз будут отличаться от тех, которые получены в предыдущий раз. Т.е. не стоит играться со ссылками, если Вы уже разместили их на каком-нибудь сайте, иначе пользователи не смогут получить доступ к файлу.

Ваши замечания и пожелания приветствуются, по всем вопросам обращайтесь на email: contact@dokpub.com